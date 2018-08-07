7 августа. /Корр. БЕЛТА/. Учреждены эмблема и флаг Министерства образования Беларуси. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 7 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документ принят в целях сохранения и развития исторических традиций ведомства. Указом также утверждены положения об эмблеме и флаге, их описания и изображения.

Символы будут использоваться для идентификации министерства в информационном пространстве страны и за ее границами, определения принадлежности работников к его системе.-0-