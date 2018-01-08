8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упразднено управление внутренних дел по охране Минского метрополитена. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Функции упраздняемого органа по организации реагирования на заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях на объектах метрополитена передаются главному управлению внутренних дел Минского горисполкома, по обеспечению безопасного выполнения перевозок пассажиров - службе безопасности Минского метрополитена.
Указ принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел.-0-
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