16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Установлены виновные в недобросовестном расследовании убийства в 2009 году жительницы Могилевской области. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня во время общения с трудовым коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера мне соответствующие службы доложили: "откопали" всех. И следователей, и милицию, и судей, и прокуроров. Сейчас будем с ними разбираться", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что установить виновного удалось сравнительно недавно: после того, как к Президенту обратился отец убитой девушки, расследование возобновилось и подозреваемого вскоре нашли в России. Правоохранители смогли доказать его причастность к убийству, он сознался в содеянном, и вскоре его ожидает суд.

Почему этого не получалось сделать раньше - вопрос, отметил Александр Лукашенко. "Как следствие вели? Как прокуратура наблюдала? Как судьи судили?" - задал он риторический вопрос.

"Порядок должен быть. Должна быть дисциплина и справедливость. Если нет справедливого общества, страна существовать не сможет, особенно наша, славянская", - подчеркнул белорусский лидер.-0-