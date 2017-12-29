Уточнены показатели республиканского бюджета на 2017 год

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 декабря подписал указ №464, которым уточнены отдельные показатели республиканского бюджета на 2017 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Документом предусмотрено увеличение некоторых показателей бюджета. В частности, увеличатся показатели доходов республиканского бюджета на Br1,0139 млрд, расходов республиканского бюджета по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов на Br412,8 млн, размера профицита республиканского бюджета на Br601,1 млн и изменения направлений его использования. Также увеличатся показатели расходов республиканского бюджета на научную, научно-техническую и инновационную деятельность в части реализации инновационных проектов, организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов на Br3,08 млн, в том числе расходов республиканского бюджета на научную и научно-техническую деятельность на Br3,08 млн.

Кроме того, правовым актом предусмотрено выделение Br3,0579 млн на финансирование работ по проектированию и строительству объекта "Модернизация производственного корпуса открытого акционерного общества "Оршанский инструментальный завод".

Отдельные показатели будут уменьшены. Среди них - доходы республиканского дорожного фонда на Br30,524 млн и расходы республиканского дорожного фонда на Br22,296 млн с учетом направления остатков средств республиканского дорожного фонда, образовавшихся на 1 января 2017 года.

Вместе с тем документом уточнен перечень внешних государственных займов, обслуживание и погашение которых осуществляются с привлечением средств республиканского бюджета.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.-0-