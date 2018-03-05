Узбекистан для Беларуси в числе приоритетных стран - Лукашенко

5 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Узбекистан для Беларуси в числе приоритетных стран. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Леонида Маринича Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны быть абсолютно честны и искренны в этой стране, поскольку к нам по-хорошему относятся, и стараться помочь им там, где мы можем. Узбекистан для нас приоритетная страна", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что белорусско-узбекские отношения в последнее время начали активно развиваться. "Особенно с приходом нового Президента (Шавката Мирзиеева. - Прим. БЕЛТА) - это очень грамотный, талантливый человек, умный, видящий для своей страны перспективу", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что не единожды встречался с Шавкатом Мирзиеевым. "Я вижу, насколько он хочет добра своей стране. То, что он видит в нас хороших партнеров, это благо для нас. Мы буквально за короткий промежуток времени немало сделали. Поэтому мой визит в Узбекистан, конкретное время будет оговариваться, станет подведением некоторых итогов, и уже мы будем говорить о новом рывке вперед в наших отношениях", - заявил Президент.

По мнению главы государства, белорусские технологии и продукция будут востребованы в Узбекистане. "Мы должны помогать им во всем, это не чужие нам люди", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что главная задача посла - заниматься развитием торгово-экономического взаимодействия, а не просто представительствовать и ходить на приемы. Направляя Леонида Маринича главой дипмиссии в Узбекистан, государство рассчитывает на его большой опыт и ответственный подход к работе.

"В такие страны, как Российская Федерация, Украина, Узбекистан, Казахстан, Прибалтика, туда, где хорошо знают русский язык, надо направлять крепких, мощных людей, хозяйственников, которые понимают, что нам сегодня нужно. Надо в этих странах, важнейших для нас, заполнять эти вакансии именно крепкими, знающими людьми. Это мое требование", - заявил Президент.-0-