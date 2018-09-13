Узбекистан предлагает Беларуси совместную переработку хлопка и разработку нефтяных месторождений

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Узбекистан предлагает Беларуси совместно перерабатывать хлопок и разрабатывать нефтяные месторождения. Об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

"У вас очень серьезные технологии в перерабатывающей отрасли. У нас есть хлопок. Почему мы не можем его совместно перерабатывать и вывозить его в страны Европы? Что нам мешает? Ничего. Это рабочие места и у нас, и у вас. Ваши технологии - наш хлопок", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Есть перспективы для сотрудничества и в сельском хозяйстве, считает Президент Узбекистана. "У нас на самом деле село в тяжелом положении, потому что рыночные механизмы еще не созданы. А если их сегодня не внедрять, то сельское хозяйство не будет рентабельно и конкурентоспособно, - отметил он. - Я хочу предложить, чтобы мы создали совместный кластер. Белорусские коллеги должны знать, что у них есть сырье в Узбекистане. А у вас технологии. И мы будем выходить на третьи страны".

Глава государства также обратил внимание, что в Узбекистане большие запасы полезных ископаемых, однако ими необходимо правильно распорядиться. Он предложил белорусской стороне поучаствовать в разработке нефтяных месторождений. "Та же нефтегазовая отрасль. У вас наука развивается, а у нас есть скважины", - добавил он.

Кроме того, Шавкат Мирзиеев попросил белорусскую сторону открыть в Узбекистане два-три филиала вузов, поскольку в стране очень ценят белорусское образование и довольны уровнем подготовки студентов.

"Вы сказали, что проблем, конечно, в Узбекистане немало, они и с советских времен накапливались. Но если вам что-то в Беларуси нравится (а у нас экономики сопрягаются, мы не конкуренты), мы перенесем в Узбекистан производства, научим людей тому, что мы умеем. У нас есть опыт. Мы в далекой Венесуэле так работали, а тут же рядом со своими людьми. Если вас будет что-то интересовать - пожалуйста, мы это сделаем", - заявил Александр Лукашенко.-0-