В Беларуси и Украине есть колоссальный запрос общества на укрепление дружбы и добрососедства - Лукашенко

26 октября, Гомель /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси и Украине есть колоссальный запрос общества на укрепление дружбы и добрососедства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.
"Высокий уровень представительства регионов обоих государств говорит о том, что и в Беларуси, и в Украине есть колоссальный запрос общества на дальнейшее развитие отношений и укрепление традиций дружбы и добрососедства. В их основе лежат общие духовные и нравственные ценности, схожесть менталитета наших братских народов", - сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что между странами не существует неразрешимых проблем - Минск и Киев всегда находили взаимоприемлемые решения.
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