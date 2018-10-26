В Беларуси и Украине есть колоссальный запрос общества на укрепление дружбы и добрососедства - Лукашенко

26 октября, Гомель /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси и Украине есть колоссальный запрос общества на укрепление дружбы и добрососедства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Высокий уровень представительства регионов обоих государств говорит о том, что и в Беларуси, и в Украине есть колоссальный запрос общества на дальнейшее развитие отношений и укрепление традиций дружбы и добрососедства. В их основе лежат общие духовные и нравственные ценности, схожесть менталитета наших братских народов", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что между странами не существует неразрешимых проблем - Минск и Киев всегда находили взаимоприемлемые решения.

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