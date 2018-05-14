14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси корректируются вопросы ведения адресной системы. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ вносит изменения в указ №160 "Об адресной системе" от 9 апреля 2012 года с учетом практики применения, а также приводит его в соответствие с законодательными актами по вопросам деятельности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

В частности, конкретизируются полномочия Государственного комитета по имуществу в области ведения адресной системы, а также закрепляется правовой статус реестра наименований улиц и дорог (данный реестр определен как составная часть реестра адресов Республики Беларусь).

В 2017 году индустриальный парк "Великий камень" стал территориальной единицей Беларуси, его администрация получила право присваивать наименования элементам улично-дорожной сети на территории парка. В этой связи указом устанавливается наличие элементов улично-дорожной сети не только в населенных пунктах, но и в индустриальном парке. Регламентируются отдельные вопросы касательно изменения адресов объектов недвижимого имущества, возведенных на этой территории.

Кроме того, для выполнения возложенных законодательством функций по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети предусматривается возможность предоставления администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" информации об адресах путем дистанционного доступа к реестру адресов Беларуси.-0-