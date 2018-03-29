В Беларуси наладят производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наладить в стране производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков (гусеничный транспорт для подготовки лыжных трас). Об этом глава государства рассказал сегодня во время общения с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я поручил сделать свои лыжероллеры председателю Наблюдательного совета (Белорусской федерации биатлона. - Прим. БЕЛТА) Вакульчику. Он сейчас этим занимается", - сообщил Александр Лукашенко.

Производством лыжных ботинок для начинающих спортсменов должна заняться компания "Марко", а конструкторы Минского тракторного завода уже разрабатывают ратраки.

"Надо, чтобы сделали все. Если не могут сразу сделать, закупим. Но необходимо делать это все у себя", - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что в стране серьезно взялись за подготовку лыжников и биатлонистов. Планируется в течение лета поставить в специализированные тренировочные центры снеговые пушки, ратраки и необходимый инвентарь. Эти вопросы контролирует глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Создадут нужные условия для тренировок и в регионах. Продумают также организацию там лыжероллерных трасс.

Кроме того, планируется наладить на "Телеханах" выпуск более современных и качественных лыж. Президент отметил, что, возможно, и сам посетит завод, чтобы подробнее ознакомиться с его продукцией и особенностями производства.-0-