В Беларуси появится медиацентр для основных телеканалов

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появится медиацентр для телеканалов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложение построить такой медиацентр озвучил директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов. Александр Лукашенко отметил, что знает эту тему. "Мы это сделаем, - сказал он. - Сделаем оптимальный и разумный проект".

Президент уточнил, что медиацентр не появится в ближайшее время. Сейчас в Беларуси идет подготовка к Европейским играм. Планируется также построить национальный футбольный стадион, бассейн, в котором можно было бы проводить соревнования мирового уровня. В реализации этих проектов Беларусь рассчитывает на поддержку китайской стороны. Необходимо также достроить немало социальных объектов.

Похожий медиацентр функционирует, например, в Астане. Он представляет собой единую технологическую площадку для обеспечения качественного вещания всех национальных медиа, которая создана в целях оптимизации и модернизации телерадиопроизводства. В этом центре расположились восемь главных телеканалов Казахстана, в том числе ТРК "Мир", и три радиостанции.-0-