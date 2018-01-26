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В Беларуси принят указ о налогообложении

Президент 26.01.2018 | 09:58

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №29 "О налогообложении", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В целях обеспечения реальной стабильности налогового законодательства, а также в развитие принятого в 2017 году практически для всех сфер ведения бизнеса блока законодательных актов, продолжения практической работы по поддержке деловой инициативы главой государства решено очередные корректировки Налогового кодекса на 2018 год не осуществлять.

Основная цель указа - обеспечить наполнение доходной части бюджета 2018 года. В этой связи в документе проиндексированы ставки налогов, установленные в рублях. Одновременно проиндексированы вычеты и льготы по подоходному налогу.

Значительно (на 20%) увеличены критерии применения упрощенной системы налогообложения.

Кроме того, утвержден ряд норм, направленных на либерализацию и упрощение порядка применения отдельных положений налогового законодательства. В частности, предоставлена возможность исполнения налоговых обязательств плательщика иными лицами. Это даст право учредителям, собственникам исполнять налоговые обязательства за плательщиков, испытывающих финансовые трудности. В свою очередь плательщику это позволит избежать отвлечения оборотных средств на уплату пеней за несвоевременное исполнение налоговых обязательств.

Для налогового органа введена обязанность по информированию дебитора плательщика о принятом решении о взыскании с него налога (пошлины). В случае представления плательщиком-контрагентом недостоверной информации о наличии такой дебиторской задолженности, налоговый орган обязан возвратить дебитору плательщика взысканную с него сумму.

Отменена обязанность по созданию и выставлению электронных счетов-фактур по операциям, при осуществлении которых отсутствует объект налогообложения либо предусмотрено освобождение от НДС при ввозе товаров в Республику Беларусь. Увеличены на 10 дней общие сроки их направления на Портал по операциям, при осуществлении которых не требуется выставление таких документов покупателям.

Установлен также единый порядок отражения курсовых и суммовых разниц в бухгалтерском и налоговом учете при расчете налоговой базы по НДС, налогу на прибыль и единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции.

Для иностранных организаций, оказывающих физическим лицам услуги в электронной форме, упрощен порядок исчисления и уплаты НДС и подачи заявления для постановки на налоговый учет.

Кроме того, продлевается возможность применения нулевой ставки НДС на работы по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах.

Указ "О налогообложении" будет действовать в течение 2018 года.

В соответствии с поручением главы государства до 1 сентября 2018 года правительством будут подготовлены комплексные корректировки Налогового кодекса со вступлением их в силу с 1 января 2019 года.

Обновленный Налоговый кодекс должен обеспечить реальную стабильность налогового законодательства, не допуская его изменений чаще, чем раз в три года.

Правительству поставлена задача при подготовке кодекса исключить любую несогласованность правовых предписаний налогового законодательства, обеспечить его простоту и понятность, а главное - придать ему характер, стимулирующий экономическую деятельность.-0-

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Теги
Лукашенко, налоги, указы
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