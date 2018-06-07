В Беларуси приняты меры для сокращения задолженности подрядчиков перед цементными предприятиями

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня подписал указ №226 "Об открытии специальных счетов", сообщили БЕЛТА в
Документом предусматривается открытие спецсчетов предприятиями цементной промышленности и подрядными организациями, имеющими задолженность перед ними.
Денежные средства, зачисленные на эти счета, имеют целевое назначение и будут направляться подрядными организациями на расчеты с предприятиями цементной промышленности за полученную продукцию, открытыми акционерными обществами "Белорусский цементный завод", "Красносельскстройматериалы" и "Кричевцементношифер" - на возмещение платежей, произведенных из республиканского бюджета по кредитам Экспортно-импортного банка Китая, а также на уплату процентов по привлеченным инвестиционным кредитам белорусских банков.
Указ подписан в целях создания условий для сокращения задолженности перед организациями цементной отрасли за отгруженную ими продукцию и своевременного обеспечения этими организациями возврата кредитов.-0-
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