В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии экономики и межгосударственных отношений - Лукашенко

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии национальной экономики и активизации межгосударственных отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вам пришлось разгребать завалы внутри страны - и объективные, и субъективные вещи. Все-таки примерно тридцать три миллиона населения - это гигантская республика, и весь народ надо накормить. Надо разные течения, религиозные, национальные и прочие, сохранить и объединить, направить. Поэтому я вам сразу сказал, что мы под увеличительным стеклом рассматриваем все, что вы делаете. И мы за вас рады, особенно за то, что вы выстроили отношения с соседями", - сказал Александр Лукашенко.

Он рассказал, что недавно провел официальный визит в Таджикистан и руководство этой страны также позитивно оценило успехи Узбекистана. "То мнение, которое сегодня бытует у элиты этих государств по вашей политике, просто на зависть. Поэтому я вас поздравляю, что вам удалось определить тот реальный курс, который должен быть в Узбекистане. Мы за вас очень рады", - заявил белорусский лидер.

Президент выразил благодарность узбекской стороне за поддержку белорусской диаспоры - в Узбекистане проживает около 19 тыс. белорусов. "Вы поддерживаете и культуру наших белорусов, живущих здесь. Уверен, что никаких проблем они вам не создают и никогда не создадут", - подчеркнул глава государства.

"Я приехал сюда, чтобы поблагодарить вас за то отношение к Беларуси и белорусам, которое сегодня вы прививаете узбекскому народу. Мы действительно очень похожи, прежде всего своим трудолюбием. Если бы мы научились торговать, как узбеки, представлять товар, который производим, мы были бы в два раза богаче. Думаю, вы нас научите и этой доброй практике", - сказал Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко предложил Мирзиееву построить посольство в узбекском стиле около Дворца Независимости "Вы открыли у нас посольство. Это свидетельство того, что вы не считаете нас далекими людьми, живущими за тысячи километров (хоть географически это так). Мы близкие люди", - сказал Александр Лукашенко.

Отношения Беларуси и Узбекистана за последние два года превзошли все ожидания - Мирзиеев "Беларусь для нас - близкий друг и надежный партнер. В последние полтора-два года наши отношения во всех сферах, я думаю, превзошли все ожидания. Это показывает, что можно сделать при желании и воли руководства страны", - сказал Шавкат Мирзиеев.