В Беларуси сформирована эффективная система организации судебно-экспертной деятельности - Лукашенко

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сформирована эффективная система организации судебно-экспертной деятельности. Об этом говорится в поздравлении главы государства Александра Лукашенко по случаю пятилетия со дня образования Государственного комитета судебных экспертиз и профессионального праздника - Дня судебного эксперта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поздравление зачитал государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась на торжественном собрании во Дворце Республики. "За непродолжительный период в республике сформирована уникальная, эффективно действующая система организации судебно-экспертной деятельности, а Государственный комитет судебных экспертиз прочно занял свое место среди правоохранительных и иных государственных органов", - говорится в поздравлении. "На вашем счету тысячи ярких примеров, когда заключение эксперта становилось важнейшей составляющей, а зачастую и единственным способом в установлении подлинных обстоятельств дела, защите общества и государства от любых преступных посягательств, разрешении экономических споров", - отметил Президент.

От компетентности и высокого профессионализма судебных экспертов зависят человеческие судьбы, вера граждан в торжество закона и справедливости. "Убежден, что ваш коллектив и в дальнейшем будет с полной ответственностью и самоотдачей решать поставленные задачи", - подчеркнул глава государства.

Коллектив Государственного комитета судебных экспертиз поздравил и Станислав Зась. Лучшие сотрудники комитета отмечены государственными наградами и Благодарностью Президента Беларуси.-0-