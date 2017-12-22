В Беларуси создаются беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Документ создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно декрету действие специального режима ПВТ продляется до 2049 года. Сохраняется экстерриториальный принцип регистрации. Остаются неизменными базовые условия хозяйствования для резидентов парка.

Декретом предусмотрены новые виды деятельности резидентов ПВТ: разработка биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, киберспорт. Резиденты ПВТ смогут не только разрабатывать, но и производить высокотехнологичную наукоемкую продукцию. Кроме того, расширяются их возможности по коммерциализации разработанных программных продуктов, в том числе посредством оказания рекламных и маркетинговых услуг и так далее.

Документ создал правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Таким образом Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных требований к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют. Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат декларированию.

При этом до 2023 года деятельность по майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается налогами. Введя в правовое поле белорусского законодательства смарт-контракт и предоставив право осуществлять посредством его совершение и (или) исполнение сделок, Беларусь становится первым государством в мире, легализовавшим смарт-контракты на страновом уровне.

Декретом создаются условия для развития продуктовых ИТ-компаний. Документ предусматривает упрощение порядка заключения внешнеэкономических сделок с использованием интернета - возможность заключения их в электронном виде. Отныне резиденты вправе совершать операции с электронными деньгами без ряда ограничений, открывать счета в иностранных банках и иных кредитно-финансовых организациях без разрешения Национального банка, получать на них денежные средства, проводить в уведомительном порядке валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляемые на основании разрешения Нацбанка. Законодательство о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций на операции с участием резидентов ПВТ не распространяется.

Декрет "О развитии цифровой экономики" также вводит отдельные институты английского права. В частности, появляются конвертируемый заем, опцион и опционный договор, соглашение о неконкуренции и запрете переманивания, возмещение имущественных потерь. Введение этих инструментов в Беларуси позволит создать благоприятную среду для развития венчурной экосистемы, предоставить потенциальным инвесторам инструменты, понятные им и широко используемые в международной практике.

Документом предусмотрены ряд мер для поддержки ИТ-образования, подготовки кадров. Резидентам ПВТ разрешается заниматься образовательной деятельностью в сфере информационно-коммуникационных технологий, по учебным программам, утверждаемым администрацией Парка высоких технологий. Планируется создать на базе администрации ПВТ секторальный совет квалификаций в области информационных технологий, разработать профессионально-квалификационные стандарты, на основании которых совместно с резидентами парка создавать современные учебные программы по подготовке и повышению квалификации специалистов в области информационных технологий.

Для обеспечения финансовой поддержки системы образования декретом предусматривается право резидентов ПВТ оказывать спонсорскую помощь учреждениям образования.

Кроме того, закреплен комплекс мер для привлечения в страну высококлассных специалистов в ИТ-сфере. В частности, резидентам ПВТ не требуется получать разрешения, связанные с приемом на работу иностранцев. Таким иностранцам в упрощенном порядке выдается разрешение на временное проживание в Беларуси. Для иностранных работников и учредителей резидентов ПВТ визы отменены.

Мощный позитивный эффект от реализации норм декрета должна почувствовать не только ИТ-сфера, но и вся экономика страны, а значит, и каждый белорусский гражданин. С помощью документа решается ряд стратегических задач. Речь идет о создании благоприятных условий для развития отечественных продуктовых ИТ-компаний, привлечении в Беларусь инвестиций со стороны иностранного ИТ-капитала. Создаются условия для постепенного превращения страны в регионального лидера Восточной Европы в построении цифровой экономики.-0-