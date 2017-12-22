В Беларуси создаются беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Документ создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века, сообщили БЕЛТА в
Согласно декрету действие специального режима ПВТ продляется до 2049 года. Сохраняется экстерриториальный принцип регистрации. Остаются неизменными базовые условия хозяйствования для резидентов парка.
Декретом предусмотрены новые виды деятельности резидентов ПВТ: разработка биотехнологий, медицинских, авиационных и космических технологий, киберспорт. Резиденты ПВТ смогут не только разрабатывать, но и производить высокотехнологичную наукоемкую продукцию. Кроме того, расширяются их возможности по коммерциализации разработанных программных продуктов, в том числе посредством оказания рекламных и маркетинговых услуг и так далее.
Документ создал правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Таким образом Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных требований к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют. Деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не является предпринимательской деятельностью, а токены не подлежат декларированию.
При этом до 2023 года деятельность по майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается налогами. Введя в правовое поле белорусского законодательства смарт-контракт и предоставив право осуществлять посредством его совершение и (или) исполнение сделок, Беларусь становится первым государством в мире, легализовавшим смарт-контракты на страновом уровне.
Декретом создаются условия для развития продуктовых ИТ-компаний. Документ предусматривает упрощение порядка заключения внешнеэкономических сделок с использованием интернета - возможность заключения их в электронном виде. Отныне резиденты вправе совершать операции с электронными деньгами без ряда ограничений, открывать счета в иностранных банках и иных кредитно-финансовых организациях без разрешения Национального банка, получать на них денежные средства, проводить в уведомительном порядке валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляемые на основании разрешения Нацбанка. Законодательство о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций на операции с участием резидентов ПВТ не распространяется.
Декрет "О развитии цифровой экономики" также вводит отдельные институты английского права. В частности, появляются конвертируемый заем, опцион и опционный договор, соглашение о неконкуренции и запрете переманивания, возмещение имущественных потерь. Введение этих инструментов в Беларуси позволит создать благоприятную среду для развития венчурной экосистемы, предоставить потенциальным инвесторам инструменты, понятные им и широко используемые в международной практике.
Документом предусмотрены ряд мер для поддержки ИТ-образования, подготовки кадров. Резидентам ПВТ разрешается заниматься образовательной деятельностью в сфере информационно-коммуникационных технологий, по учебным программам, утверждаемым администрацией Парка высоких технологий. Планируется создать на базе администрации ПВТ секторальный совет квалификаций в области информационных технологий, разработать профессионально-квалификационные стандарты, на основании которых совместно с резидентами парка создавать современные учебные программы по подготовке и повышению квалификации специалистов в области информационных технологий.
Для обеспечения финансовой поддержки системы образования декретом предусматривается право резидентов ПВТ оказывать спонсорскую помощь учреждениям образования.
Кроме того, закреплен комплекс мер для привлечения в страну высококлассных специалистов в ИТ-сфере. В частности, резидентам ПВТ не требуется получать разрешения, связанные с приемом на работу иностранцев. Таким иностранцам в упрощенном порядке выдается разрешение на временное проживание в Беларуси. Для иностранных работников и учредителей резидентов ПВТ визы отменены.
Мощный позитивный эффект от реализации норм декрета должна почувствовать не только ИТ-сфера, но и вся экономика страны, а значит, и каждый белорусский гражданин. С помощью документа решается ряд стратегических задач. Речь идет о создании благоприятных условий для развития отечественных продуктовых ИТ-компаний, привлечении в Беларусь инвестиций со стороны иностранного ИТ-капитала. Создаются условия для постепенного превращения страны в регионального лидера Восточной Европы в построении цифровой экономики.-0-
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