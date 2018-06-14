14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси учредят до 100 грантов на обучение иностранцев с сентября 2019 года. Соответствующий указ Президента Беларуси №232 от 12 июня 2018 года опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Указом постановляется с 1 сентября 2019 года учредить до 100 грантов для привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, на обучение в государственные учреждения высшего и среднего специального образования.

Гранты учреждаются для освоения иностранными гражданами содержания образовательных программ высшего и среднего специального образования за счет средств республиканского бюджета в соответствии с квотами, ежегодно определяемыми Министерством образования по согласованию с Министерством иностранных дел. Предоставляться иностранцам они будут по результатам отбора, проводимого в порядке, определяемом Советом Министров.

Иностранным гражданам, получающим образование в Беларуси за счет грантов на обучение, будет назначаться стипендия, выплачиваться надбавки к ней за успехи в учебе, научной и общественной работе, им будет предоставляться жилое помещение в общежитии учреждения образования на период обучения с взиманием платы за пользование.

Совету Министров поручено в трехмесячный срок принять меры по реализации указа. Он вступает в силу после официального опубликования.-0-