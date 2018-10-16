В Беларуси установлена медаль к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлена юбилейная медаль "30 лет вывода советских войск из Афганистана". Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 16 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Медалью будут награждаться граждане Беларуси (в том числе посмертно), исполнявшие воинский и служебный долг в Афганистане в период с декабря 1979 года по февраль 1989-го, а также военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, работники государственных органов и иные лица, внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан страны, увековечивание памяти павших, развитие ветеранского движения, организацию работы по социальной, медицинской реабилитации воинов-интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших.

Награда изготавливается из латуни. На ее лицевой стороне размещены стилизованные изображения двух вертолетов, под ними - три бронетранспортера на фоне гор. На одном из них изображены фигуры военнослужащих, держащих боевое знамя. На оборотной стороне медали находится надпись "30 лет вывода советских войск из Афганистана" и рельефное изображение пятиконечной звезды, по обе стороны которой расположены лавровые ветви.

Финансирование расходов на изготовление медалей и удостоверений к ним будет осуществлено в пределах средств, предусмотренных Министерству обороны в республиканском бюджете на оборону и Вооруженные Силы.-0-