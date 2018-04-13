В каждом виде спорта надо иметь стратегическую программу на 10-15 лет вперед - Лукашенко

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В каждом виде спорта надо иметь стратегическую программу на 10-15 лет вперед. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"В каждом виде спорта надо иметь стратегическую программу на 10-15 лет вперед. Не надо жить только олимпийскими циклами, надо смотреть вперед", - сказал Президент.

Александр Лукашенко предупредил, что за расходование бюджетных ассигнований и средств поддержки в спорте спрос будет жесткий.

"Поэтому не ждите сверху указаний, что вам делать, а что нет. Председатель федерации совместно с руководителем наблюдательного совета и главным тренером национальной команды - вот тоже "тройка", которая отвечает за развитие конкретного вида спорта. Принимайте необходимые решения в рамках законодательства, в пределах бюджетного финансирования. Сами зарабатывайте и действуйте!" - призвал Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил, что даны все поручения об обеспечении учебно-тренировочного процесса, начиная с базового уровня, всем необходимым: лыжами, креплениями, техникой. За лето каждый профильный спортивный центр должен быть укомплектован снегогенераторами и ратраками. "Причем все, что сможем, будем делать у себя в стране. Эти поручения должны быть выполнены полностью и в срок. Правительству взять данный вопрос на контроль", - поручил он.-0-