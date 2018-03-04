4 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Минске хотят построить "снежное" здание для любителей зимних видов спорта. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня, посещая финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим в городе построить - у финнов и шведов подсмотрели - двухэтажное здание длиной 100 м, в нем петля 1200 м. Оно оснеживается внутри, люди приходят занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет", - рассказал Александр Лукашенко. По его мнению, этот спортивный комплекс привлечет множество любителей спорта и создаст необходимые условия для тренировок.

Кроме того, для профессиональных спортсменов планируется построить в Раубичах тоннель с искусственным снегом внутри. "Там минусовая температура и искусственный снег круглый год. В Финляндии, Швеции, да и в Питере построили такую трубу. Мы сделаем лучше, это недорого", - сказал глава государства.-0-