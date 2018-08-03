В Миорах планируют построить медцентр с немецкими инвестициями и технологиями

3 августа, Миоры /Корр. БЕЛТА/. В Миорах собираются построить межрайонный медицинский центр с немецкими инвестициями и технологиями. Речь об этом шла во время посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко Миорской центральной районной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.
В медучреждении Александр Лукашенко встретился с белорусским бизнесменом Алексеем Коваленком, благодаря которому в городе начали возводить уникальный промышленный объект с привлечением немецких инвестиций и по немецким технологиям - Миорский металлопрокатный завод.
Предприниматель предложил Президенту построить в Миорах подобным образом еще один объект, но только уже в социальной сфере - высокотехнологичный кардиологический центр по немецким стандартам. Он будет создан для экспорта медицинских услуг иностранным гражданам и оказания экстренной и плановой специализированной помощи населению близлежащих районов.
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