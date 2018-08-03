3 августа, Миорский район /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области продумали план спасения неплатежеспособных хозяйств. Об этом губернатор региона Николай Шерстнев проинформировал сегодня Президента Беларуси Александра Лукашенко во время рабочей поездки главы государства в Миорский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Задачу решить эту проблему Александр Лукашенко поставил перед руководством Витебской области еще в апреле на совещании по развитию агропромышленного комплекса. Предприятия региона накопили долгов более чем на Br3,6 млрд. Всего таких хозяйств около сотни.

Областные власти вместе со специалистами из различных министерств постарались разобраться в проблеме. Оказалось, что только взаимозачет по внутриобластным долгам составляет Br638 млн.

"Мы пригласили всех заинтересованных, кому должна Витебская область, и выработали решение: нужно создать единую управляющую структуру, которая будет реально руководить селом на коммерческой основе", - сказал Николай Шерстнев.

Когда хозяйства войдут в этот холдинг, внутриобластные долги спишутся сразу же. Другую часть задолженности (банковские кредиты, задолженность перед бюджетом, за электроэнергию, минеральные удобрения, по лизингу) банки готовы реструктуризировать на 15 лет при условии, что управляющая компания будет четко выплачивать этот долг под небольшие проценты. Речь идет более чем о Br2 млрд.

"У нас остается тогда Br848 млн. В основном это долгосрочные кредиты, которые не обременяют: жилье на 40 лет, техника, помещения, здания и так далее. То есть Витебская область станет практически чистой. И в этих условиях, не прибегая к бюджетному финансированию, мы спокойно можем сделать уже второй шаг: построить молочно-товарные комплексы, свинокомплексы, обновить материальную базу. Буквально два-три года - область станет совершенно другой", - уверен губернатор.

По его словам, готовится соответствующий нормативно-правовой акт. Сейчас он проходит межведомственное согласование, затем его готовы отдать на рассмотрение Президенту.-0-