"Вел себя как настоящий бандит" - Лукашенко прокомментировал задержание Ровнейко

2 июня, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал задержание помощника - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, - сказал глава государства. - Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел. - Прим. БЕЛТА). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило".

По словам Александра Лукашенко, когда ему доложили об этом, он сказал о необходимости выявления исключительного факта, который бы подтвердил соответствующую противоправную деятельность. "Прошло определенное время - 200 тыс. долларов Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною", - рассказал глава государства.-0-