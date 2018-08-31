Виктор Каранкевич назначен министром энергетики Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Виктора Каранкевича министром энергетики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается министра энергетики. Ты знаешь, за что он уволен. Если министр недисциплинирован, если он, напившись, не приходит на работу, то какой он министр?" - спросил глава государства.

Президент обратил внимание, что энергетическая отрасль - особая и очень важная для страны, Виктор Каранкевич хорошо ее знает и разбирается в этих вопросах. "Бери в руки и действуй. Ты министр, тебе могут только рекомендовать, подсказывать. Даже премьер-министр не может министром управлять - это коллегиальный орган. Это Президент может прийти и сказать: сделай так. Но я ни к одному министру не прихожу и не говорю так, пока сам не изучу проблему, с ним не договорюсь, не согласую в правительстве со специалистами", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что всегда придерживался таких подходов, в том числе по развитию Оршанского района. Однако поручения Президента так и не были выполнены. "Это последняя капля, которая переполнила чашу. Правительство нетерпимо плохо работало. Мы могли бы свалиться уже к концу года", - сказал глава государства.

Виктор Каранкевич родился 1 августа 1976 года в городе Кировск Могилевской области. В 1997 году окончил Негосударственный институт современных знаний, в 2005 году - Белорусский национальный технический университет, в 2010 году - Академию управления при Президенте Беларуси.

С 1997 по 2004 год работал в должностях специалиста и ведущего специалиста в различных структурах Белорусского государственного энергетического концерна. В 2004-2006 годах - начальник финансового отдела - заместитель начальника управления финансов, учета и отчетности Белорусского государственного энергетического концерна.

С 2006 по 2012 год занимал должность начальника главного экономического управления Министерства энергетики Беларуси. В 2012 году назначен заместителем министра энергетики, в 2017 году - первым заместителем министра.-0-