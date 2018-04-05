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Виталий Дрожжа назначен министром лесного хозяйства Беларуси

Президент 05.04.2018 | 13:05
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5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Виталия Дрожжу министром лесного хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

Виталий Александрович Дрожжа родился в 1978 году в г.п.Кореличи Гродненской области. В 2000 году окончил Белорусский государственный технологический университет, в 2011 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Трудовую деятельность Виталий Дрожжа начинал в Логойском лесхозе на должности рабочего. В 2000-2001 годах служил в органах внутренних дел. В 2001-2006 годах - лесничий Красно-Швабского лесничества Логойского лесхоза. В 2006-2008 годах - главный инспектор отдела контрольно-ревизионной работы и государственного контроля за лесом Министерства лесного хозяйства Беларуси. С 2008 по 2013 год руководил Бобруйским лесхозом.

С 2013 года до настоящего времени работал в должности генерального директора государственного природоохранного учреждения "Национальный парк "Браславские озера".-0-

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Теги
Министерство лесного хозяйства, назначения
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