Воины-интернационалисты стали символом верности присяге и воинскому долгу - Лукашенко

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что эта дата навеки скорбная, но в то же время героическая и торжественная.

"Беларусь всегда будет помнить солдат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, проявляли самоотверженность и отвагу в горячих точках планеты. Тех, кто принял на себя удар распространявшегося в те годы международного терроризма", - говорится в обращении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что цена этого жестокого противостояния - тысячи жизней молодых ребят, реки слез сломленных горем матерей, вдов и детей. "Память об утрате навсегда останется незаживающей раной для белорусского народа. Мы бесконечно благодарны судьбе за каждого вернувшегося домой воина. Рады за всех, кто нашел свой путь в мирной жизни", - заявил Президент.

По словам главы государства, являясь образцом мужества и чести, воины-интернационалисты стали символом верности присяге и воинскому долгу, ими гордятся ветераны Великой Отечественной войны, на них равняется молодое поколение.-0-