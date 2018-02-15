Воины-интернационалисты стали символом верности присяге и воинскому долгу - Лукашенко

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что эта дата навеки скорбная, но в то же время героическая и торжественная.
"Беларусь всегда будет помнить солдат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, проявляли самоотверженность и отвагу в горячих точках планеты. Тех, кто принял на себя удар распространявшегося в те годы международного терроризма", - говорится в обращении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что цена этого жестокого противостояния - тысячи жизней молодых ребят, реки слез сломленных горем матерей, вдов и детей. "Память об утрате навсегда останется незаживающей раной для белорусского народа. Мы бесконечно благодарны судьбе за каждого вернувшегося домой воина. Рады за всех, кто нашел свой путь в мирной жизни", - заявил Президент.
По словам главы государства, являясь образцом мужества и чести, воины-интернационалисты стали символом верности присяге и воинскому долгу, ими гордятся ветераны Великой Отечественной войны, на них равняется молодое поколение.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN