Вопрос безопасности был центральным на саммите СНГ в Душанбе - Лукашенко

28 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Вопрос безопасности был центральным на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в столице Таджикистана городе Душанбе. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в кратком интервью представителям российского телевидения на полях саммита, сообщает БЕЛТА.

"Вопрос безопасности - это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства", - заявил Александр Лукашенко.

"Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем (Путиным. - Прим. БЕЛТА). Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу", - уточнил Президент.

Глава белорусского государства также отметил, что в сфере безопасности довлеют и прочие факторы, в том числе военные. "Возьмите у нас - об этом много сейчас на саммите говорили, не один президент. И я там об этом говорил, и Нурсултан Абишевич (Назарбаев. - Прим. БЕЛТА). Вопросы востока Украины, вопросы Приднестровья, особенно Нагорного Карабаха. Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы. И многие другие", - сказал белорусский лидер.-0-