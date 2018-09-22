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Возможность продления срока возврата кредита на БелАЭС и снижения процентной ставки обсудили в Сочи

Президент 22.09.2018 | 12:50
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22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. На белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки. Об этом сегодня на совещании в Минске заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко пояснил, что белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены. "Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее", - отметил Президент Беларуси.

"Это примерно до 3% (о снижении ставки по кредиту. - Прим. БЕЛТА). Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал", - добавил белорусский лидер.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года.

Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года. Предусмотрено выделение кредита российской стороной в размере до $10 млрд, и он погашает 90% стоимости затрат по строительству, еще 10% должна оплачивать белорусская сторона. Как ранее сообщало Минэнерго Беларуси, реальная стоимость станции будет определена конкретными затратами на ее сооружение, которые на основании документов финансируются из указанных источников.-0-

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Теги
АЭС, кредит, Лукашенко, переговоры, Россия, совещание
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