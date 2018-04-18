Встреча Лукашенко и Додона проходит в Кишиневе

18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Молдовы Игоря Додона проходит в Кишиневе, передает корреспондент БЕЛТА.
Переговорам предшествовала церемония официальной встречи главы белорусского государства на площади перед Государственной резиденцией Президента Молдовы. Лидеры двух стран тепло приветствовали друг друга и после исполнения гимнов направились в зал официальных встреч.
Главы государств в формате один на один, а также с участием членов делегаций обсуждают развитие белорусско-молдавского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.
Государственная (гостевая) резиденция Президента Молдовы расположена в центре Кишинева напротив рабочей резиденции молдавского лидера. В ней проводятся официальные церемонии во время визитов глав государства и правительств, вручаются верительные грамоты иностранным послам, проходят церемонии награждения госнаградами.
В резиденции есть Малый (Каминный) зал для встреч в формате один на один, Овальный и Паркетный залы для переговоров в узком и расширенном составах, Белый зал для подписания документов и встреч с представителями СМИ.-0-
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