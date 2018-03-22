Встреча Лукашенко и Маргвелашвили проходит в Тбилиси

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили проходит в Тбилиси, передает корреспондент БЕЛТА.

Кортеж белорусского лидера прибыл во Дворец Президента Грузии. Это официальная резиденция главы государства. Она находится в историческом районе Авлабари. Архитектурный комплекс возведен в 2009 году в стиле классицизма с элементами греко-римской архитектуры и итальянского ренессанса. Фасад украшают три высокие колоннады. Над центральной частью здания возвышается стеклянный купол.

После официальной церемонии встречи стартуют переговоры глав государств, которые сначала пройдут в формате один на один, а затем в расширенном составе. По их итогам планируется подписание международных документов.

Как сообщалось, президенты рассмотрят широкий круг вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также уделят внимание контактам в сфере политики, обсудят ситуацию в мире и регионе.-0-