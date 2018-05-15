Встреча Лукашенко и Рахмона проходит в Душанбе

15 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона проходит в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Общение глав государств началось с церемонии официальной встречи на площади перед центральным входом во Дворец Нации. Затем пройдут переговоры лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе. По их итогам будут подписаны двусторонние документы о развитии сотрудничества в различных сферах.

Основной акцент на переговорах предполагается сделать на вопросах активизации торгово-экономического сотрудничества. Главы государств также обсудят тематику политического взаимодействия, актуальные вопросы региональной и мировой повестки дня.

"Касри Миллат" (Дворец Нации) представляет собой самую крупную правительственную резиденцию. Она используется для мероприятий, связанных с приемом глав иностранных государств, правительств, международных делегаций. Дворец сооружен в честь основателя таджикской государственности Исмаила Сомони. Примечательно, что часть мебели, которой обставлен дворец, приобретена в Беларуси.-0-