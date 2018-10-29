Встреча Лукашенко с активом БРСМ проходит во Дворце Независимости

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом БРСМ - современным продолжателем традиций ВЛКСМ - проходит во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие приурочено к 100-летию ВЛКСМ, с которым неразрывно связана история комсомольского движения в Беларуси, а также развитие страны в целом. Члены молодежного движения в военные годы активно помогали государству в борьбе с разрухой, хозяйственном и культурном строительстве, а затем героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. За мужество, самоотверженность и героизм, проявленные комсомольцами и молодежью Беларуси в рядах Красной Армии и партизанских отрядах в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Ленинский комсомол Беларуси 22 сентября 1945 года был награжден орденом Красного Знамени.

Впоследствии десятки тысяч молодых комсомольцев участвовали в строительстве Березовской и Лукомльской ГРЭС, Гродненского производственного объединения "Азот" и Светлогорского завода искусственного волокна, Полоцкого и Мозырского нефтеперерабатывающих заводов, Белорусского шинного завода и Брестского коврово-суконного комбината, трех солигорских калийных комбинатов, работали на мелиорации земель Белорусского Полесья. Белорусские комсомольцы выезжали на строительство объектов жилищного и культурно-бытового назначения Западной Сибири, Уральской области, Карелии и Якутии, массово участвовали в уборке урожая на целинных и залежных землях, ударно трудились на стройках ВАЗа, КамАЗа, Байкало-Амурской магистрали.

Специально к мероприятию во Дворце Независимости развернута выставка, организованная в форме интерактивных площадок. Экспозиция посвящена работе БРСМ на современном этапе и тематически разделена по трем направлениям: "Беларусь - крыніца натхнення", "IТ. Креативное пространство", "Будущее Родины строить молодым". Президент пообщается с победителями республиканских молодежных конкурсов и проектов, лучшими бойцами студенческих и молодежных отрядов.-0-