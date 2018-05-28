Встреча Лукашенко с зампредседателя КНР проходит в загородной резиденции главы государства

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с заместителем председателя КНР Ван Цишанем проходит в загородной резиденции главы белорусского государства в формате рабочего ужина, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Ван Цишань тепло приветствовали друг друга. Президент отметил, что есть ряд вопросов, которые сторонам предстоит обсудить. В свою очередь зампредседателя КНР поделился впечатлениями от посещения Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и высоко оценил переговоры, прошедшие в правительстве Беларуси.

Тот факт, что в качестве места встречи выбрана загородная резиденция главы государства, также подчеркивает особый дружеский и стратегический характер белорусско-китайских отношений, ведь в таком формате Александр Лукашенко принимает только самых уважаемых и близких гостей.

Как сообщалось, Ван Цишань посещает Беларусь с официальным визитом 27-29 мая. Примечательно, что этот визит в Беларусь - его первый зарубежный официальный визит в нынешней должности.-0-