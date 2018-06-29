Встреча президентов Беларуси и Австрии проходит во Дворце Независимости

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Федерального Президента Австрии Александра Ван дер Беллена проходит во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси дважды посещал Австрию: в апреле 1996 года для участия в международной конференции "10 лет после Чернобыля" и в марте 2002 года по приглашению президента Австрийского олимпийского комитета. Впервые в истории белорусско-австрийских отношений президенты двух стран встретились 28 сентября 2015 года в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время телефонного разговора, состоявшегося 29 мая 2018 года по инициативе австрийской стороны, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц пригласил Президента Беларуси посетить Австрию.

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