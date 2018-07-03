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Выступление Президента Беларуси на параде в ознаменование Дня Независимости

Президент 03.07.2018 | 10:32
Александр Лукашенко на параде в ознаменование Дня Независимости
Александр Лукашенко на параде в ознаменование Дня Независимости
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Выступление Президента Беларуси А.Г.Лукашенко на параде в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь (Дня Республики)

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Дорогие ветераны!

Уважаемые соотечественники и гости!

Сегодня наша страна отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Этот день по праву занял особое место в истории Беларуси. В нем воедино слились священные для каждого из нас понятия – Свобода и Независимость.

Семьдесят четыре года назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена столица нашей Родины – город Минск.

В борьбе с беспощадным агрессором наши соотечественники продемонстрировали несгибаемую волю, твердость и силу духа. Белорусы не покорились фашистским оккупантам и вместе с другими братскими народами победили в самой страшной и кровавой войне двадцатого века.

В суровую годину военного лихолетья подтвердилась истина о том, что нация, вступившая в смертельную схватку с врагом за родную землю, непобедима.

Все дальше отдаляются от нас события Великой Отечественной войны. Все меньше становится очевидцев того страшного испытания. Но мы никогда не предадим те идеалы, ради которых сражались на фронтах и в тылу врага героические защитники нашей Родины.

К сожалению, сегодня на планете по-прежнему неспокойно. В военных конфликтах, во время террористических актов гибнут ни в чем не повинные люди.

До сих пор не удалось восстановить мировой баланс, который был нарушен в конце прошлого столетия.

В этих условиях Беларусь активно выступает с инициативой масштабного международного диалога, направленного на укрепление архитектуры международной безопасности. И эта инициатива заслужила высокую оценку.

Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами. Укрепляем Союзное государство с братской Россией. Расширяем сотрудничество с Китайской Народной Республикой – нашим стратегическим партнером. На принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада.

При этом наша историческая память свидетельствует: мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены. Расслабляться нельзя!

Поэтому мы принимаем самые необходимые меры по укреплению военной безопасности.

Весомый вклад в поддержание высокой обороноспособности страны вносят Вооруженные Силы. Они приведены в соответствие с новыми вызовами и угрозами двадцать первого века.

На должном уровне поддерживается боеготовность региональной группировки войск. Реализуется последовательное усиление Организации Договора о коллективной безопасности.

Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наши суверенитет и независимость.

Дорогие друзья!

В этом году мы расширили формат нашего парада. В торжественном мероприятии принимают участие военнослужащие вооруженных сил не только Российской Федерации, что стало уже доброй традицией, но и впервые – Китайской Народной Республики.

Отдавая дань памяти событиям Второй мировой войны, мы помним, что она началась на Западе и закончилась далеко на Востоке. Весьма символично, что сегодня потомки солдат-победителей стоят в едином парадном строю.

Уважаемые ветераны!

Выражаю вам особую искреннюю признательность.

Исполнив свой долг, вы разгромили агрессора, отстояли для нас право жить в свободной стране. Ваш героизм и самоотверженность всегда будут служить примером для нынешних и будущих поколений белорусов.

Земной вам поклон!

Сегодняшний праздник – символ мужества и стойкости белорусского народа, преемственности поколений и верности долгу.

Он служит напоминанием о том, что судьба Родины, ее настоящее и будущее зависят прежде всего от нашей верности идеалам свободы и независимости, стремления сохранить мир и спокойствие на родной земле.

В этот знаменательный день желаю всем добра и благополучия.

Слава белорусскому народу, отстоявшему независимость страны!

Вечная слава героям Великой Отечественной и Второй мировой войны!

Честь и слава защитникам Родины!

С праздником вас!

С Днем Независимости!

Ура!-0-

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Теги
выступления, Лукашенко, праздник
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