Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков к монументу Победы 9 мая 2018 года

Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 73-й годовщины Великой Победы 9 мая 2018 года

Уважаемые соотечественники, гости Беларуси!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с великим всенародным праздником - Днем Победы! Победы, которая вернула людям право на свободную и мирную жизнь.

Мы свято чтим самоотверженность всех, кто с честью принял удар и с первых дней войны не давал пощады врагу. Кто, не жалея собственной жизни, шел в бой. Кто упорным и тяжелым трудом обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял захватчикам на оккупированной территории.

Земля Беларуси омыта слезами детей, женщин, стариков. Обожжена огнем. Пропитана болью солдат и мирных жителей.

Мы - живущие на ней сегодня - должны помнить о героическом подвиге народа. Ведь война не просто сломала судьбы и украла мечты - она искалечила души и оставила глубокий след в сердцах белорусов.

Давайте сегодня все вместе почтим память погибших минутой молчания.

Уважаемые товарищи!

Время неумолимо идет вперед, заглушает боль, успокаивает память. К сожалению, человеческая жизнь вновь обесценивается. Мир разделяется, рушатся вековые устои, стираются духовные ориентиры.

Но белорусский народ, пережив многие войны, бережно хранит такие простые и понятные каждому человеку ценности: счастье встречать мирный рассвет, вдыхать аромат горячего хлеба, ощущать тепло любимых рук, слышать звонкий смех детей и мечтать об их будущем.

Мы знаем цену свободы и независимости. Поэтому так трепетно относимся к истории, так ревностно отстаиваем принципы справедливости, честности и равенства.

Уважаемые друзья!

Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой - приватизацией нашей Победы. Не могу не сослаться на слова нашего друга Александра Сурикова, который недавно сказал: "Мы вместе победили в этой страшной и жестокой войне. Не будь мы вместе, мы бы и сегодня стояли на коленях". Сказано правильно. Вместе, весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом. И делить эту победу сегодня не к месту. Это так же больно для еще живущих ветеранов, как предавать ее забвению.

Проводя миролюбивую политику, уважая интересы других народов, мы не откажемся от наших убеждений. Не станем их навязывать, но всегда протянем руку помощи тому, кто в ней нуждается. Это наша твердая и последовательная позиция.

Дорогие друзья!

Каждый год, отмечая День Победы, мы вспоминаем не только страшное время военного лихолетья, но и то, каких усилий стоило поднять из руин наш Минск, всю Беларусь после разрухи. Видим, какой сильной и независимой она стала сегодня. Понимаем, какое это благо - жить и растить детей под мирным небом.

И точно знаем, что каждый прожитый нами день - это бесценный дар всех, кто приближал Великую Победу.

Храните память об ушедших героях, берегите тех, кто сегодня рядом!

Пусть жизнь будет долгой, счастливой, наполненной добрыми и обязательно мирными делами.

С праздником!

С Днем Великой Победы!-0-