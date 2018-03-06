Заслуги представителей внутренних войск МВД Беларуси отмечены орденами и медалями

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители правоохранительных органов отмечены государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга, высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные в борьбе с преступностью, значительные заслуги в охране общественного порядка и успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений внутренних войск. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Орденом "За службу Родине" III степени награждены заместитель командующего внутренними войсками МВД по тылу - начальник тыла Игорь Татарко и командир войсковой части 5448 внутренних войск Эдуард Мицкевич.

Кроме того, заслуги большой группы представителей внутренних войск отмечены медалью "За отличие в воинской службе".-0-