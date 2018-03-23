Завершился официальный визит Лукашенко в Грузию

Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили в аэропорту Тбилиси

23 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Завершился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию. Самолет главы белорусского государства вылетел в Минск из Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели, передает корреспондент БЕЛТА.

Александра Лукашенко в аэропорту лично проводил Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили. Лидеры двух стран тепло попрощались и в ходе состоявшейся беседы подвели итоги визита.

Перед отлетом Александр Лукашенко вместе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили посетил город Мцхета, который является древней столицей и главной святыней Грузии.

Президенту показали и рассказали, как готовятся традиционные грузинские еда и напитки, в том числе лаваш и хинкали. Александр Лукашенко продегустировал угощения.

Александр Лукашенко и Георгий Квирикашвили

Город Мцхета расположен в 20 километрах от Тбилиси в месте слияния рек Арагви и Куры. Город основан во второй половине I тысячелетия до н.э. По легенде название городу дал сын первого грузинского царя Картли - Мцехотос, который его основал.-0-