Завершился официальный визит Лукашенко в Грузию

23 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Завершился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию. Самолет главы белорусского государства вылетел в Минск из Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели, передает корреспондент БЕЛТА.
Александра Лукашенко в аэропорту лично проводил Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили. Лидеры двух стран тепло попрощались и в ходе состоявшейся беседы подвели итоги визита.
Перед отлетом Александр Лукашенко вместе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили посетил город Мцхета, который является древней столицей и главной святыней Грузии.
Президенту показали и рассказали, как готовятся традиционные грузинские еда и напитки, в том числе лаваш и хинкали. Александр Лукашенко продегустировал угощения.
Город Мцхета расположен в 20 километрах от Тбилиси в месте слияния рек Арагви и Куры. Город основан во второй половине I тысячелетия до н.э. По легенде название городу дал сын первого грузинского царя Картли - Мцехотос, который его основал.-0-
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