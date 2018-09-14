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Завершился официальный визит Лукашенко в Узбекистан

Президент 14.09.2018 | 15:13
Александр Лукашенко и Абдулла Арипов в аэропорту имени Ислама Каримова
Александр Лукашенко и Абдулла Арипов в аэропорту имени Ислама Каримова
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14 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Завершился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан. Самолет главы государства вылетел из международного аэропорта имени Ислама Каримова, передает корреспондент БЕЛТА.

В аэропорт Александр Лукашенко прибыл из резиденции Президента Узбекистана "Кайнарсай". У трапа самолета его провожал премьер-министр страны Абдулла Арипов.

Глава белорусского государства стал первым зарубежным лидером, который посетил личную резиденцию своего узбекского коллеги. Шавкат Мирзиеев пригласил его к себе в знак особого уважения и дружбы. Здесь президенты, между которыми сложились очень теплые личные отношения, продолжили вчерашние переговоры. В неформальной атмосфере на свежем воздухе, а после за рабочим завтраком главы государств общались более трех часов.

Встреча двух лидеров 13 сентября проходила в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций. "Главный итог наших переговоров (я хочу, чтобы это слышали члены правительства, ответственные люди с двух сторон) - мы договорились, что у нас в Беларуси нет закрытых тем не только для обсуждения, но и для дальнейших действий. Если что-то наши узбекские братья увидят в Беларуси нужное, это будет немедленно сделано: или перенесено производство на вашу территорию, или создадим совместное предприятие", - пообещал глава белорусского государства.

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"Главный итог наших переговоров (я хочу, чтобы это слышали члены правительства, ответственные люди с двух сторон): мы договорились, что у нас в Беларуси нет закрытых тем не только для обсуждения, но и для дальнейших действий", - сказал Александр Лукашенко.

Приоритетными направлениями сотрудничества стороны определили расширение производственной кооперации в машиностроении, агропромышленном комплексе, транспортной и фармацевтической отраслях, сфере информационных технологий.

Во время переговоров в расширенном составе
Во время переговоров в расширенном составе

Глава государства поставил задачу руководителям министерств и крупнейших предприятий Беларуси найти в Узбекистане для реализации конкретные проекты и поручил вице-премьеру Михаилу Русому контролировать эти вопросы.

При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, в создании совместных предприятий и передаче опыта с белорусской стороны нет никакой благотворительности. "Узбекское государство готово за эти технологии платить и поддерживать создание совместных предприятий. Что еще надо? Для нашего растущего производства нужны рынки, и нам предлагают: приходите - 33 млн человек. Это только на территории, а вокруг - колоссальнейший регион", - констатировал Президент.

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"Мы очень заинтересованы, чтобы узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном. Но мы не хотим идти туда одни, хотим с вами туда прийти с нашей продукцией", - сказал Александр Лукашенко.

Во время встречи Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев также обменялись мнениями по международной повестке дня, подтвердили готовность и стремление укреплять правовую базу в области противодействия терроризму и экстремизму, вместе противостоять контрабанде наркотиков и иным угрозам.

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"Мы сегодня договорились, что не только отремонтируем, модернизируем вашу технику, летательные аппараты, бронетехнику, но и здесь, на вашей базе, можем создавать соответствующие заводы и модернизировать и Су, и МиГ, и БТР, и танки - в этом регионе море этой техники", - сказал Президент.

По итогам переговоров стороны подписали 16 документов, в основном договоры и соглашения, о развитии взаимодействия в разных сферах и отраслях. Ключевые договоренности отражены в межправительственном договоре о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы. Президенты также приняли совместное заявление. В нем главы государств выразили свое удовлетворение поступательным наращиванием двустороннего сотрудничества и уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей и подписанных документов будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных отношений между странами и их выводу на качественно новый уровень.

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"В последние годы белорусско-узбекские отношения вышли на качественно новый уровень", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев во время подписания совместного заявления
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев во время подписания совместного заявления

После официальных переговоров Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев открыли в Ташкенте выставку белорусских производителей Made in Belarus. Тематические экспозиции рассказывают о развитии в Беларуси таких отраслей, как машиностроение и транспорт, химия и нефтехимия, строительство и деревообработка, сельское хозяйство и продовольствие, здравоохранение и фармацевтика, легкая промышленность, наука и технологии, образование, спорт и туризм.

Лукашенко и Мирзиеев открыли в Ташкенте выставку белорусских производителейЛукашенко и Мирзиеев открыли в Ташкенте выставку белорусских производителей
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев особое внимание уделили стендам крупнейших промышленных предприятий: Белорусского автомобильного завода, Минского автомобильного завода, "Белшины", "Белкоммунмаша".

На выставке Made in Belarus
На выставке Made in Belarus

На выставке главы государств не просто заслушивали доклады о выпускаемой на предприятиях продукции. Они вместе с бизнесменами обсуждали возможные совместные проекты и тут же давали поручения ответственным лицам проработать их. Речь, в частности, шла о поставках продукции, организации сборочных и перерабатывающих производств, создании логистических центров.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на выставке Made in Belarus
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на выставке Made in Belarus

Затем главы государств осмотрели выставку белорусской пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники. Рядом развернулась экспозиция узбекских продовольственных товаров. Президенты обсудили вопросы взаимных поставок продовольственных товаров, сотрудничество таможенных органов в этой сфере.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на выставке Made in Belarus
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на выставке Made in Belarus

На выставке Made in Belarus
На выставке Made in Belarus

Два лидера посетили церемонию открытия нового производственного корпуса белорусско-узбекского предприятия "Амкодор-Агротехмаш". Главам государств доложили о текущей деятельности завода и перспективах его развития. На предприятии им продемонстрировали необычное шоу - танец погрузчиков и трюки на экскаваторах, которые собираются в Ташкенте.-0-

Трюки на погрузчиках и экскаваторах показали Лукашенко и Мирзиееву на СП "Амкодор-Агротехмаш"Трюки на погрузчиках и экскаваторах показали Лукашенко и Мирзиееву на СП "Амкодор-Агротехмаш"
До конца года здесь выпустят 220 единиц техники, а через несколько лет объемы производства составят почти 1,3 тыс. единиц, или $65 млн.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на предприятии "Амкодор-Агротехмаш"
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на предприятии "Амкодор-Агротехмаш"

Продукция "Амкодора"
Продукция "Амкодора"

На предприятии президентам продемонстрировали необычное шоу - танец погрузчиков, которые собираются в Ташкенте
На предприятии президентам продемонстрировали необычное шоу - танец погрузчиков, которые собираются в Ташкенте

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визиты, Лукашенко, Узбекистан
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