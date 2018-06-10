Завершился рабочий визит Лукашенко в Китай

10 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Завершился рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай. Самолет главы государства вылетел из международного аэропорта города Циндао Лютин, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня глава государства принял участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. На саммите Президент представил предложения Беларуси относительно развития организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами - членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.

Глава государства подчеркнул, что именно практическая экономическая кооперация стран - членов ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами, эффективное использование их транзитных и логистических возможностей может стать одним из перспективных направлений развития организации.

"На этом пути в рамках плана совместных действий уже сделан первый важный шаг по стыковке национальных стратегий развития, а также по сопряжению ЕАЭС с инициативой "Пояса и пути". Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи "интеграции интеграций" готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии", - заявил Александр Лукашенко.

После заседания он провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Основное внимание на встрече было уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия. По итогам переговоров стороны подписали пакет документов о развитии сотрудничества в туристической, экономической, финансовой, таможенной сферах.

Накануне Александр Лукашенко также встретился с лидерами Монголии и Ирана.-0-