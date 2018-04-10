Журналисты подарили Лукашенко портрет, созданный из его же слов

10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня в конце встречи с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации подарили портрет, созданный из его же слов, сообщает БЕЛТА.

"Что касается вас, в этот раз мы вот такой собирательный образ (подготовили. - Прим. БЕЛТА). Этот портрет создан из слов, которые вы чаще всего произносите", - сказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Александр Лукашенко, принимая подарок, с юмором отметил: "Если из слов, то ладно. Хотя портреты в свой адрес я очень плохо воспринимаю. Но из слов - это интересно. Неужели я столько наговорил..."-0-