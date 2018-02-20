Яблочный десерт со сливочным сыром

Вкусный и простой десерт, который вы можете подавать не только с яблоком, но и с другими фруктами.

Ингредиенты:

- сливочный сыр (150 г);

- сахарная пудра;

- яблоко (крупное) (1 шт.);

- сливочное масло (5–6 ст. л.);

- коричневый сахар (3 ч. л.);

- печенье (крошка) (100 г)

Нарежьте яблоко. Обжарьте 1 столовую ложку сливочного масла с сахаром. Далее взбейте сливочный сыр с пудрой. Раскрошенное печенье смешайте с оставшимся растопленным сливочным маслом. Выложите в кружку или банку слоями печенье, сливочную смесь и яблоко. Охладите перед подачей.