Яблочный десерт со сливочным сыром

Вкусный и простой десерт, который вы можете подавать не только с яблоком, но и с другими фруктами.
Ингредиенты:
- сливочный сыр (150 г);
- сахарная пудра;
- яблоко (крупное) (1 шт.);
- сливочное масло (5–6 ст. л.);
- коричневый сахар (3 ч. л.);
- печенье (крошка) (100 г)
Нарежьте яблоко. Обжарьте 1 столовую ложку сливочного масла с сахаром. Далее взбейте сливочный сыр с пудрой. Раскрошенное печенье смешайте с оставшимся растопленным сливочным маслом. Выложите в кружку или банку слоями печенье, сливочную смесь и яблоко. Охладите перед подачей.
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