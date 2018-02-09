Как испечь овсяные оладьи

Масленица уже совсем близко, поэтому настало время подготовиться к ней и научиться печь овсяные оладьи.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья (половина стакана);
- сахар (3 ст.л.);
- соль (половина ч. л.);
- яйцо (1 шт.);
- молоко (1 1/4 ст.);
- сок лимона;
- мука (1 1/4 ст. );
- сода (половина ч. л.);
- оливковое масло (1 ст. л.);
- растительное масло
Для приготовления вам потребуется глубокая миска. Для начала высыпьте туда овсяные хлопья, сахар и соль. В отдельной миске слегка взбейте яйцо, а после добавьте к овсянке, влейте молоко и все перемешайте. Закислите смесь лимонным соком и оставьте на двадцать минут.
Спустя это время, муку и соду просейте вместе в миску со смесью. Тщательно перемешайте. По своей консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Добавьте ложку или две оливкового масла и снова перемешайте. Ваше тесто готово.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте на сковородку по четыре ложки теста и обжаривайте с обеих сторон. Оладьи можно подавать с любым джемом, сиропом или сгущенкой.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.953 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN