Как испечь овсяные оладьи

Масленица уже совсем близко, поэтому настало время подготовиться к ней и научиться печь овсяные оладьи.

Ингредиенты:

- овсяные хлопья (половина стакана);

- сахар (3 ст.л.);

- соль (половина ч. л.);

- яйцо (1 шт.);

- молоко (1 1/4 ст.);

- сок лимона;

- мука (1 1/4 ст. );

- сода (половина ч. л.);

- оливковое масло (1 ст. л.);

- растительное масло

Для приготовления вам потребуется глубокая миска. Для начала высыпьте туда овсяные хлопья, сахар и соль. В отдельной миске слегка взбейте яйцо, а после добавьте к овсянке, влейте молоко и все перемешайте. Закислите смесь лимонным соком и оставьте на двадцать минут.

Спустя это время, муку и соду просейте вместе в миску со смесью. Тщательно перемешайте. По своей консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Добавьте ложку или две оливкового масла и снова перемешайте. Ваше тесто готово.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте на сковородку по четыре ложки теста и обжаривайте с обеих сторон. Оладьи можно подавать с любым джемом, сиропом или сгущенкой.