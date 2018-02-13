Простой рецепт шарлотки с яблоками

Шарлотку с яблоками, пожалуй, готовила практически каждая хозяйка, ведь ее можно сделать из продуктов, которые всегда есть в холодильнике. Также пирог не стыдно поставить и на праздничный стол. Мы предлагаем вам простой рецепт яблочной шарлотки.

Ингредиенты:

- Яйца (4 шт.)

- Сахар (1 ст.)

- Яблоки (3-4 шт.)

- Подсолнечное масло (1 ст.л.)

В первую очередь нужно взбить яйца с сахаром, затем добавить к смеси муку и хорошо перемешать. Яблоки нарезать небольшими дольками. Перемешать нарезанные яблоки с тестом. Всю массу выложить в форму. Не забудьте предварительно смазать форму маслом.

Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать около 45 минут.-0-