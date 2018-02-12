Рецепт блинного пирога с лососем и мягким сыром

Сегодня началась масленичная неделя, а это значит, что самое время печь блины. А чтобы разнообразить эту блинную неделю, мы расскажем вам как приготовить вкуснейший блинный пирог с лососем и мягким сыром. Рецепт очень простой, особенно если блины вы печете на раз.

Ингредиенты:

Для блинов:

- мука (100 г);

- яйцо (1 шт.);

- молоко (200 мл);

- вода (75 мл);

- сахар (1 ст. л.);

- растительное масло (1 ст. л.);

- соль;

- свежемолотый черный перец;

- сливочное масло для смазывания.

Для начинки:

- слабосоленый лосось (300 г);

- мягкий сыр типа брынзы (200 г);

- сметана (100-150 г);

- пучок зелени

- чеснок (2-3 зубчика);

- сливочное масло (100 г).

Начнем с приготовления начинки. Тоненько нарежьте рыбу. Смешайте сыр и сметану. Мелко порубите зелень, добавьте ее в смесь, продавите туда чеснок. После этого тщательно перемешайте смесь.

Теперь можно приступать к самим блинам. Просейте муку в глубокую миску. Сделайте в центре углубление, разбейте в него яйцо и замесите тесто, собирая муку от краев к центру. В отдельной миске смешайте молоко, сахар и воду. После, влейте тонкой струйкой в тесто, при этом продолжайте его мешать. В итоге ваше тесто должно получиться по консистенции похожим на сметану, а также не иметь комочков. В самом конце добавьте в свое тесто растительное масло и вновь перемешайте.

Выпекайте блины на смазанной сливочным маслом и хорошо разогретой сковороде. На плоской поверхности расстелите фольгу, в которую можно будет завернуть потом пирог. Каждый блин обмазывайте сливочным маслом и сырным кремом. И так с каждым блином, укладывая их друг на друга. Собранный пирог заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 2–3 ч, чтобы слои хорошо пропитались и скрепились друг с другом.

Пирог можете украсить икрой.