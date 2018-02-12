Рецепт блинного пирога с лососем и мягким сыром

Сегодня началась масленичная неделя, а это значит, что самое время печь блины. А чтобы разнообразить эту блинную неделю, мы расскажем вам как приготовить вкуснейший блинный пирог с лососем и мягким сыром. Рецепт очень простой, особенно если блины вы печете на раз.
Ингредиенты:
Для блинов:
- мука (100 г);
- яйцо (1 шт.);
- молоко (200 мл);
- вода (75 мл);
- сахар (1 ст. л.);
- растительное масло (1 ст. л.);
- соль;
- свежемолотый черный перец;
- сливочное масло для смазывания.
Для начинки:
- слабосоленый лосось (300 г);
- мягкий сыр типа брынзы (200 г);
- сметана (100-150 г);
- пучок зелени
- чеснок (2-3 зубчика);
- сливочное масло (100 г).
Начнем с приготовления начинки. Тоненько нарежьте рыбу. Смешайте сыр и сметану. Мелко порубите зелень, добавьте ее в смесь, продавите туда чеснок. После этого тщательно перемешайте смесь.
Теперь можно приступать к самим блинам. Просейте муку в глубокую миску. Сделайте в центре углубление, разбейте в него яйцо и замесите тесто, собирая муку от краев к центру. В отдельной миске смешайте молоко, сахар и воду. После, влейте тонкой струйкой в тесто, при этом продолжайте его мешать. В итоге ваше тесто должно получиться по консистенции похожим на сметану, а также не иметь комочков. В самом конце добавьте в свое тесто растительное масло и вновь перемешайте.
Выпекайте блины на смазанной сливочным маслом и хорошо разогретой сковороде. На плоской поверхности расстелите фольгу, в которую можно будет завернуть потом пирог. Каждый блин обмазывайте сливочным маслом и сырным кремом. И так с каждым блином, укладывая их друг на друга. Собранный пирог заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 2–3 ч, чтобы слои хорошо пропитались и скрепились друг с другом.
Пирог можете украсить икрой.
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