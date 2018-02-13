Рецепт кокосового печенья

Кокосовое печенье - это лакомство, которое вы быстро сможете приготовить для гостей или для того, чтобы просто порадовать себя чем-то вкусненьким. Мы предлагаем вам классический рецепт этого печенья.
Ингредиенты:
- Мука (100 г)
- Сахар (100 г)
- Кокосовая стружка (200 г)
- Яйца (2 шт.)
- Разрыхлитель (1 ч.л.)
Для начала необходимо взбить яйца с сахаром, после добавить к смеси кокосовую стружку и хорошенько перемешать. Высыпать муку с разрыхлителем и снова перемешать. Готовое тесто убрать на 30 минут в холодильник.
После сформировать из теста печенье нужного вам размера. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать около 15 минут.-0-
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