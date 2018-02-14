Рецепт крем-супа из белых грибов

Крем-суп из белых грибов станет хорошим обедом или даже ужином. На его приготовление уйдет довольно большое количество времени, но результат, поверьте, стоит того. Мы предлагаем вашему вниманию рецепт этого крем-супа.
Ингредиенты:
- Белые грибы (700 г)
- Вода (1,5 л)
- Лук (2 шт.)
- Чеснок (1 зубчик)
- Сливочное масло (50 г)
- Картофель (4 шт.)
- Сливки (500 мл)
- Морковь (1 шт.)
Для начала необходимо почистить и нарезать белые грибы, после залить их водой и варить в течение часа. Не забывайте снимать образующуюся пену. Все овощи почистить и нарезать. На сливочном масле обжарить лук, чеснок и морковь.
Грибной бульон процедить, грибы промыть и вновь вернуть в жидкость. Добавить картофель и варить в течение 15 минут. После добавьте обжаренные овощи и варите еще 3-5 минут. В полученный суп добавить сливки и специи по вкусу. Довести до кипения и варить 5 минут.
С помощью блендера измельчить суп в пюре. Крем-суп из белых грибов готов!-0-
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