Рецепт крем-супа из белых грибов

Крем-суп из белых грибов станет хорошим обедом или даже ужином. На его приготовление уйдет довольно большое количество времени, но результат, поверьте, стоит того. Мы предлагаем вашему вниманию рецепт этого крем-супа.

Ингредиенты:

- Белые грибы (700 г)

- Вода (1,5 л)

- Лук (2 шт.)

- Чеснок (1 зубчик)

- Сливочное масло (50 г)

- Картофель (4 шт.)

- Сливки (500 мл)

- Морковь (1 шт.)

Для начала необходимо почистить и нарезать белые грибы, после залить их водой и варить в течение часа. Не забывайте снимать образующуюся пену. Все овощи почистить и нарезать. На сливочном масле обжарить лук, чеснок и морковь.

Грибной бульон процедить, грибы промыть и вновь вернуть в жидкость. Добавить картофель и варить в течение 15 минут. После добавьте обжаренные овощи и варите еще 3-5 минут. В полученный суп добавить сливки и специи по вкусу. Довести до кипения и варить 5 минут.

С помощью блендера измельчить суп в пюре. Крем-суп из белых грибов готов!-0-