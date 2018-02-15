Рецепт куриных котлет с зеленью

Куриные котлетки можно подавать как отдельное блюдо, а можно и с гарниром. Жарятся они довольно быстро, поэтому вы всегда сможете подать горячий обед или ужин, если заготовите заранее фарш.
Ингредиенты:
- Куриное филе (500 г)
- Яйца (2 шт.)
- Пшеничная мука (2 ст. л.)
- Зелень (30 г)
- Сметана (1 ст. л.)
- Репчатый лук (1 шт.)
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло (2 ст. л.)
Для начала нужно подготовить филе, разморозить его, а после нарезать кубиками. Далее нарезать лук, можно также кубиками, и обжарить его до золотистого цвета. После мелко нарезать зелень, любую - на свой вкус.
Смешать вместе филе, сметану, лук, зелень, яйца и муку. Добавить соль и специи по вкусу. Из полученной массы сформировать котлетки и обжарить с двух сторон до появления румяной корочки.-0-
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