Рецепт курицы терияки

Быстрый и необычный рецепт приготовления куриного филе. Блюдо получается очень нежным и вкусным, а на его приготовление уйдет не больше двадцати минут.

Ингредиенты:

- куриное филе (300 г);

- мед натуральный (40 мл);

- соевый соус (50 мл);

- рисовый или яблочный уксус (2 ст. л.);

- имбирь молотый (порошок) (0,5 ч. л.);

- чеснок (2 зубчика);

- крахмал (1 cт. л.);

- зеленый лук (1 пучок);

- перец черный молотый (по вкусу);

- кунжут (по вкусу);

- растительное масло (2 cт. л.).

Для начала вымойте куриное филе, а после порежьте его на кубики. Очистите чеснок. Смешайте в глубокой посудине мед, соевый соус, рубленый чеснок, рисовый уксус, молотый имбирь, крахмал и черный перец молотый. Далее обжарьте на большом огне кусочки куриного филе до золотистого цвета. Затем влейте тонкой струйкой смесь, постоянно помешивая, жарьте, пока кусочки мяса не покроются соусом со всех сторон. И через несколько минут снимите с огня.

Подавать филе можно с любым гарниром. Особенно вкусно будет с овощным салатом.