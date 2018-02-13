Творожно-шоколадный десерт с бананом

Готовится этот десерт очень быстро и просто. Это самый настоящий спаситель, если вам вдруг захотелось чего-то сладкого. Также для его приготовления не нужно огромного количества ингредиентов. Их мало, и среди них нет ничего экзотического.
Ингредиенты:
- шоколад (110 гр.);
- творог (200 гр.);
- вафельные коржи (2 шт.);
- масло сливочное (60 гр.);
- банан (1,5 шт.)
Для начала измельчите в блендере вафельные коржи. Разомните творог вилкой и смешайте с вафельной крошкой. Примерно 90 г шоколада поломайте на кусочки и поместите вместе со сливочным маслом в емкость. Растопите все это, можно в микроволновке. Добавьте эту смесь к творожной и тщательно перемешайте.
Распределите полученную смесь на пищевой пленке. Положите сверху банан и скатайте все в колбаску. Положите десерт в холодильник на полчаса. Через это время мелко натрите оставшийся шоколад и обваляйте в нем шоколадно-творожную колбаску. Нарезайте ее кусочками любой величины.
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