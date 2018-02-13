Творожный пирог с грушей и кокосовой карамелью

Фишка этого пирога в его мягком и воздушном тесте в контрасте со сладкой и хрустящей карамелью. Начинка у него может быть самой разной. Вы можете использовать груши, яблоки, ананасы, вишню и многое другое.

Ингредиенты:

Для теста:

- творог домашний (150 г);

- масло сливочное (50 г);

- яйца (2 шт.);

- сахар (50 г);

- крахмал (50 г);

- мука (100 г);

- разрыхлитель (1 ч. л.);

Для начинки:

- груши (400 г);

Для карамели:

- кокосовая стружка (90-100 г);

- сахар (150 г);

- масло сливочное (100 г);

- молоко (4 ст. л.)

Начнем с приготовления теста. Для начала взбейте масло и сахар в однородную пышную массу. По одному начинаем добавлять яйца, но при этом не перестаем взбивать смесь. Вмешиваем творог, а после и просеянную заранее с крахмалом и разрыхлителем муку. В итоге у вас должно получиться очень липкое тесто. Его аккуратно выкладываем на заранее смазанный подсолнечным маслом противень.

Очистите груши, после чего нарежьте их небольшими плоскими дольками и сбрызните их лимонным соком. Равномерно распределите груши по тесту.

Теперь приступаем к карамели. Нагревайте на плите сливочное масло, молоко и сахар до тех пор, пока сахар не растворится. Сразу после этого добавьте в кастрюлю кокосовую стружку и доведите все до кипения. Покройте этой кокосовой массой пирог сверху, после чего поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на сорок минут.